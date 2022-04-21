Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Двое подростков связали российскую школьницу и тушили об ее лицо окурки

В Улан-Удэ двое подростков жестоко избили 15-летнюю школьницу

Кадр: Telegram-канал «Новости Улан-Уде и Бурятии»

В Улан-Удэ двое подростков жестоко издевались над 15-летней школьницей, возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Подозреваемыми по делу проходят две девушки-подростка 15 и 17 лет, с одной из которых пострадавшая была знакома, но находилась в плохих отношениях.

По данным следствия, 18 апреля они отвели потерпевшую в безлюдное место на территорию промышленной базы в микрорайоне Кирзавод, где избили, сняли с нее верхнюю одежду и порвали ее. После этого несовершеннолетние отвели свою жертву в заброшенную квартиру, где продолжили истязать: сняли нижнее белье, связали руки, поджигали зажигалкой волосы и тушили тлеющие окурки об ее лицо и руки, а потом бросили ее на остановке общественного транспорта и скрылись.

Пострадавшую нашел случайный прохожий. С многочисленными повреждениями, в том числе ожогами, на голове, туловище и конечностях она обратилась 19 апреля в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Ранее в апреле подростки жестоко избили 12-летюю девочку в Кандалакше Мурманской области. Ребенку нанесли не менее восьми ударов кирпичом по голове и сломали руку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Европейская страна отказалась от российской нефти
Двое подростков связали российскую школьницу и тушили об ее лицо окурки
Выросло число пострадавших при пожаре в НИИ войск ВКО в Твери
Режиссер Крымов попросил передать «Золотую маску» журналисту Муратову
Россия закрыла консульства стран Балтии в Петербурге
Стало известно о возможности возвращения в Россию IKEA и Zara
На спутнике Юпитера Ио заметили загадочный рельеф
Ранее судимому россиянину дали пожизненное за убийство семьи из пяти человек
Стало известно о пожаре в НИИ войск ВКО в Твери
Глава «Лукойла» ушел из компании на фоне санкций
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.