Двое подростков связали российскую школьницу и тушили об ее лицо окурки

В Улан-Удэ двое подростков жестоко избили 15-летнюю школьницу

В Улан-Удэ двое подростков жестоко издевались над 15-летней школьницей, возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Подозреваемыми по делу проходят две девушки-подростка 15 и 17 лет, с одной из которых пострадавшая была знакома, но находилась в плохих отношениях.

По данным следствия, 18 апреля они отвели потерпевшую в безлюдное место на территорию промышленной базы в микрорайоне Кирзавод, где избили, сняли с нее верхнюю одежду и порвали ее. После этого несовершеннолетние отвели свою жертву в заброшенную квартиру, где продолжили истязать: сняли нижнее белье, связали руки, поджигали зажигалкой волосы и тушили тлеющие окурки об ее лицо и руки, а потом бросили ее на остановке общественного транспорта и скрылись.

Пострадавшую нашел случайный прохожий. С многочисленными повреждениями, в том числе ожогами, на голове, туловище и конечностях она обратилась 19 апреля в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Ранее в апреле подростки жестоко избили 12-летюю девочку в Кандалакше Мурманской области. Ребенку нанесли не менее восьми ударов кирпичом по голове и сломали руку.