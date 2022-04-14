Российские подростки жестоко избили 12-летнюю и проломили ей голову кирпичом
Подростки жестоко избили 12-летюю девочку в Кандалакше Мурманской области. Об инциденте рассказала мать ребенка, ее слова приводит издание «ТВ-21».
Инцидент произошел еще 8 апреля. По рассказу россиянки, подростки сначала угрожали девочке, а после напали на нее. Ребенку нанесли не менее восьми ударов кирпичом по голове, один из ударов проломил ей голову. Кроме того, у девочки диагностировали перелом руки.
«Пять швов наложили, на лбу шов, сотрясение мозга, рука зашита и гипс, — рассказала мать пострадавшей. — Врачи сказали, что еще бы два удара в это место — и все, не дошла бы до дома».
После нападения девочку госпитализировали, но позже отпустили домой под наблюдение врачей.
В региональном управлении Следственного комитета по факту нападения начали проверку.
Ранее сообщалось об аналогичном инциденте в Екатеринбурге — там группа подростков жестоко избила 14-летнего школьника, мальчика доставили в больницу с перелом ребра, черепно-мозговой травмой и поврежденным глазом.