Российские подростки жестоко избили 12-летнюю и проломили ей голову кирпичом

В Мурманской области подростки избили 12-летнюю девочку и кирпичом проломили ей голову

Подростки жестоко избили 12-летюю девочку в Кандалакше Мурманской области. Об инциденте рассказала мать ребенка, ее слова приводит издание «ТВ-21».

Инцидент произошел еще 8 апреля. По рассказу россиянки, подростки сначала угрожали девочке, а после напали на нее. Ребенку нанесли не менее восьми ударов кирпичом по голове, один из ударов проломил ей голову. Кроме того, у девочки диагностировали перелом руки.

«Пять швов наложили, на лбу шов, сотрясение мозга, рука зашита и гипс, — рассказала мать пострадавшей. — Врачи сказали, что еще бы два удара в это место — и все, не дошла бы до дома».

После нападения девочку госпитализировали, но позже отпустили домой под наблюдение врачей.

В региональном управлении Следственного комитета по факту нападения начали проверку.

Ранее сообщалось об аналогичном инциденте в Екатеринбурге — там группа подростков жестоко избила 14-летнего школьника, мальчика доставили в больницу с перелом ребра, черепно-мозговой травмой и поврежденным глазом.