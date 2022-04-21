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Инфляция в Европе ускорилась

Показатель инфляции в еврозоне в марте вырос до 7,4 процента в годовом выражении

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Инфляция в еврозоне по итогам марта ускорилась в годовом выражении до 7,4 процента, сообщается на сайте Евростата.

В то же время в Евросоюзе, в который, помимо стран еврозоны, входят Швеция, Дания, Болгария, Венгрия, Румыния и Польша, инфляция в марте выросла до 7,8 процента год к году.

В феврале годовая инфляция в еврозоне составляла 5,9 процента, в Евросоюзе — 6,2 процента. Годом ранее аналогичный показатель в еврозоне равнялся 1,3 процента, в ЕС — 1,7 процента.

Наименьшие показатели инфляции за последние 12 месяцев были зафиксированы на Мальте (4,5 процента), во Франции (5,1 процента) и в Португалии (5,5 процента), наивысшие — в Литве (15,6 процента), в Эстонии (14,8 процента) и в Чехии (11,9 процента).

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Платон Щукин
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