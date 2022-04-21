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Стало известно о планах компании Koch Industries уйти из России

The Hill сообщила, что компания Koch Industries разрабатывает «стратегию ухода» из России

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американский конгломерат Koch Industries, которая занимается нефтепереработкой и химическим производством, работает над «стратегией ухода» из России. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на служебную записку главного операционного директора компании Дэйва Робертсона.

Ожидается, что в рамках данной стратегии будут закрыты два завода компании Guardian Industries, входящие в состав конгломерата. В общей сложности на них работают 600 человек.

Представитель Koch Industries объяснил, что данное решение принято после введения новых антироссийских санкций и ответных мер со стороны Москвы. В частности, он отметил санкции США в отношении банковского сектора России, которые затруднили оплату труда работников и закупку материалов в РФ. Предложенный в России законопроект об уголовном наказании за исполнение антироссийских санкций на территории РФ также стал одной из причин решения остановить деятельность в стране, добавил источник издания.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.

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Ксения Назарова
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