Стало известно о планах компании Koch Industries уйти из России

The Hill сообщила, что компания Koch Industries разрабатывает «стратегию ухода» из России

Американский конгломерат Koch Industries, которая занимается нефтепереработкой и химическим производством, работает над «стратегией ухода» из России. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на служебную записку главного операционного директора компании Дэйва Робертсона.

Ожидается, что в рамках данной стратегии будут закрыты два завода компании Guardian Industries, входящие в состав конгломерата. В общей сложности на них работают 600 человек.

Представитель Koch Industries объяснил, что данное решение принято после введения новых антироссийских санкций и ответных мер со стороны Москвы. В частности, он отметил санкции США в отношении банковского сектора России, которые затруднили оплату труда работников и закупку материалов в РФ. Предложенный в России законопроект об уголовном наказании за исполнение антироссийских санкций на территории РФ также стал одной из причин решения остановить деятельность в стране, добавил источник издания.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. В ответ на это ряд западных стран ввели против России санкции. Также многие международные компании временно прекратили работу в стране или ушли с российского рынка.