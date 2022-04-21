Лукашенко призвал поставить адвокатов под контроль

Лукашенко заявил, что белорусы «наелись свободы», и призвал контролировать адвокатов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с министром юстиции Сергеем Хоменко призвал поставить под контроль работу адвокатов, передает БЕЛТА.

«Минюст у нас в том числе контролирует работу адвокатуры. Будем прямо говорить: я надеюсь, что и управлять будет процессами, связанными с адвокатурой. И нотариат», — заявил Лукашенко. По его словам, эти «непростые структуры» создавались «заинтересованными лицами».

Лукашенко утверждает, что «адвокатура должна быть под контролем», поскольку адвокат — это «государственный человек». «И его действия должны быть основаны на нормах закона, а не каких-то придуманных нормах — свободы слова и прочих свобод. Мы уже наелись этой свободы. Слава богу, увидели, какую свободу нам сюда несут», — заявил президент.

По данным Минюста, в Белоруссии работают 1836 адвокатов в 184 юридических консультациях. Юридические услуги на основании выданных лицензий оказывают 1323 индивидуальных предпринимателя и 334 юридических лица. В 2021 году у 47 адвокатов отобрали лицензию.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко победил в первом туре. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые длились несколько месяцев. Ряд оппозиционеров были приговорены к тюремным срокам или бежали из страны. Правозащитный центр «Весна» насчитывает 1134 политзаключенных в Белоруссии.