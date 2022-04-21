В честь юбилея королевы Елизаветы II выпустят куклу Барби

Барби представила ограниченную серию кукол Queen в честь платинового юбилея Елизаветы II

Компания Mattel представила ограниченную серию кукол Барби Queen, которая будет выпущена в честь платинового юбилея королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает Independent.

Почетная кукла, изображающая главу британской монархии, посвящена 70-летию пребывания королевы на троне. Отмечается, что она «мгновенно узнаваема» в элегантном платье цвета слоновой кости и с синей лентой, украшенной орденами.

Королева Великобритании отметит свой Платиновый юбилей 2 июня 2022 года.

Ранее королевский биограф, профессор современной истории Букингемского университета Джейн Ридли заявила, что многолетнее сохранение монархии в Великобритании возможно благодаря тому, что королева Елизавета II постоянна, в отличие от приходящих и уходящих политиков.

