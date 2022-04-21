Минздрав утвердил новый порядок диспансеризации взрослых

Минздрав опубликовал новый порядок диспансеризации взрослого населения в России

Минздрав утвердил новый порядок диспансеризации взрослого населения в России. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Из документа следует, что руководителю медицинского учреждения, которое организовывает процедуру, необходимо обеспечить охват диспансеризацией россиян с хроническими заболеваниями или высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском на уровне не менее 70 процентов, а лиц старше трудоспособного возраста — не менее 90 процентов. Диспансеризацию будут проводить врачи-терапевты, врачи-специалисты по отдельным заболеваниям, врачи по медицинской профилактике, а также фельдшеры.

С 1 марта 2022 года в России действует новый порядок выдачи медицинских справок для водителей. Он предусматривает увеличение объема обследований для ряда категорий водителей. Теперь лишенным удостоверения за езду в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, нужно сдавать анализы крови и мочи.