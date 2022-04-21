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Россиянин лишился части половых органов после удара полицейского

В Татарстане задержанный мужчина лишился части половых органов после удара полицейского

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Татарстане житель Нижнекамска лишился части половых органов после того, как полицейский ударил его коленом в пах. Об этом сообщает Baza.

По сведениям издания, мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения, задержали сотрудники патрульно-постовой службы за мелкое хулиганство и отправили в камеру. В какой-то момент задержанный захотел в туалет и сообщил об этом дежурному полицейскому. Тот сопроводил россиянина до уборной и попросил его побыстрее закончить свои дела, на что тот ответил, что выйдет, когда сможет.

После этого страж порядка ударил мужчину по половым органам. Тот испытал сильную боль от удара, но из-за алкоголя быстро уснул. Наутро ситуация ухудшилась — ему вызвали скорую в отделение и экстренно госпитализировали, после чего медики удалили ему одно яичко, которое лопнуло от удара.

Выйдя из больницы, мужчина написал на правоохранителя заявление.

Как сообщили в МВД по Татарстану, сейчас по факту случившегося проводится проверка. При подтверждении вины сотрудника, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и накажут в установленном законом порядке.

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Елизавета Новикова
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