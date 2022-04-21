Блогерша прославилась в соцсетях благодаря снимкам без ретуши

Блогерша Сара Пухто начала публиковать фото без ретуши и прославилась в соцсетях

Финская блогерша Сара Пухто прославилась в соцсетях благодаря публикации снимков без фотошопа. Интервью с девушкой, на которую подписаны 380 тысяч человек, приводит Buzz Feed.

Активистка бодипозитива регулярно делится с подписчиками кадрами без ретуши, на которых демонстрирует свою натуральную внешность и различные изъяны на коже. В одном из последних видео в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она показала, как выглядит ее фигура в зависимости от выбранной позы. «Я совершенно перестала думать о своем весе, потому что люди всегда найдут к чему придраться: "Ты слишком худая, ты слишком толстая, на тебе это не сидит". Я такая, какая есть!» — комментирует она.

Героиня материала призналась, что размещает подобные изображения каждый раз, когда чувствует внутреннюю неуверенность в себе. Таким образом она не только преодолевает собственные комплексы, но и борется с мнением общественности по поводу лишнего веса. «Нельзя постоянно быть одержимым идеей выглядеть "достойным соцсетей". По этой причине я начала делиться правдой, которая когда-то скрывалась за моими публикациями», — пояснила Пухто.

Подписчики девушки отмечают, что деятельность финки действительно помогает им бороться с низкой самооценкой. «Ваши посты всегда вызывают у меня чувство облегчения», «Спасибо за сегодняшнее напоминание, что я могу оставаться собой», «Хоть что-то настоящее», — признаются фанаты в комментариях под постами.

Известно, что блогерскую деятельность Пухто начала с публикаций на спортивную тематику, после чего она переключилась на идеи бодипозитива. «Идея сравнивать постановочные и естественные положения тела пришла ко мне, когда я начала прослеживать закономерность в позировании инфлюенсеров, которыми раньше вдохновлялась», — заключила она.

Ранее в январе блогерша Дани Имберт (Dani Imbert) раскрыла способ визуально уменьшить талию и удивила подписчиков. Пользовательница соцсети опубликовала короткий ролик в TikTok, где продемонстрировала лайфхак, которым она регулярно пользуется. На кадрах девушка предстала в коротком белом топе и голубых джинсах с высокой посадкой. Затем она повернулась спиной к камере: видно, что героиня материала продела обувной шнурок в боковые шлевки, затянула им штаны, чтобы они плотнее прилегали к талии, и зафиксировала узлом.