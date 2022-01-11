Блогерша раскрыла способ визуально уменьшить талию

Девушка раскрыла простой способ визуально уменьшить талию и удивила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Блогерша Дани Имберт (Dani Imbert) опубликовала короткий ролик, где продемонстрировала лайфхак, которым она регулярно пользуется. На кадрах девушка предстала в коротком белом топе и голубых джинсах с высокой посадкой. Затем она повернулась спиной к камере: видно, что героиня материала продела обувной шнурок в боковые шлевки, затянула им штаны, чтобы они плотнее прилегали к талии, и зафиксировала узлом.

Публикация стала вирусной и набрала больше 112 тысяч просмотров. Зрители оценили предложенную рекомендацию и поблагодарили Имберт в комментариях под постом. «Отличная идея!», «О, я обязана это попробовать!», «Это такая хорошая задумка! Спасибо!», «О боже, мне нравится этот совет!» — высказывались они.

В июле модель раскрыла секрет стройной фигуры блогеров на фото в соцсетях. Джорджи Кларк показала, как с помощью правильно подобранной позы добиться эффекта узкой талии и плоского живота. Знаменитость сфотографировалась в кружевном нижнем белье зеленого цвета, скрестив ноги и выпрямив спину, тем самым делая мышцы более рельефными. На соседнем снимке манекенщица запечатлена в расслабленной позе, из-за чего ее живот, ноги и талия выглядят крупнее.