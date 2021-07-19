Модель раскрыла секрет узкой талии и плоского живота блогеров на фото в соцсетях

Британская модель и телезвезда Джорджи Кларк (Georgie Clarke) раскрыла секретные позы, которые коллеги применяют для фотографий в социальных сетях. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

Блогерша регулярно делится коллажами, на которых демонстрирует, как ее фигура меняется в зависимости от разных ракурсов съемки. В последнем посте девушка показала, как с помощью правильно подобранной позы добиться эффекта узкой талии и плоского живота.

Знаменитость сфотографировалась в кружевном нижнем белье зеленого цвета, скрестив ноги и выпрямив спину, тем самым делая мышцы более рельефными. На соседнем снимке манекенщица запечатлена в расслабленной позе, из-за чего ее живот, ноги и талия выглядят крупнее.

По словам Кларк, чтобы добиться идеального тела на фото, она напрягла пресс, задержала дыхание, выпрямила спину, приподняла ягодицы руками, создавая тем самым иллюзию фигуры песочные часы. «Просто хочу напомнить вам, как многое на снимке зависит от правильной позы», — написала она в описании к публикации.

Ранее Джорджи Кларк показала целлюлит на фото и призвала отказаться от сокрытия недостатков. Сначала она попозировала лицом к камере с ровной осанкой и расправленными плечами, придерживая руками ягодицы. После чего девушка сфотографировалась спиной к объективу, чтобы показать целлюлит на бедрах и ягодицах.