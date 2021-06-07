Модель раскрыла секрет идеальной кожи блогеров на снимках в соцсетях

Британская модель и блогерша раскрыла секретные позы, которые используют ее коллеги для снимков в социальных сетях. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

Телезвезда Джорджи Кларк (Georgie Clarke) регулярно публикует коллажи, на которых демонстрирует, как ее фигура выглядит с разных ракурсов съемки. Так, например, на одном из кадров она показала, как с помощью правильной позы и освещения добиться идеальной кожи. Манекенщица сфотографировалась в зеркало в нижнем белье с ровной осанкой, повернувшись спиной к камере.

В то же время на соседнем снимке знаменитость запечатлена в расслабленной позе, из-за чего на ее ягодицах и бедрах виден целлюлит. По словам Кларк, прогнувшись в спине можно выглядеть стройнее и скрыть недостатки своего тела.

«Фотографии сделаны с разницей в пару секунд, единственное различие в том, что на первом кадре я позирую, а на втором сижу без напряжения», — подписала публикацию модель, которая набрала больше 30 тысяч лайков. В описаниях к другим постам Кларк объясняет, что размещает снимки своего тела со всеми недостатками, чтобы раскрыть подписчикам правду об обманчивых снимках, которые блогеры публикуют в своих аккаунтах в соцсетях.

Ранее Джорджи Кларк показала целлюлит на фото и призвала отказаться от сокрытия недостатков. Сначала она попозировала лицом к камере с ровной осанкой и расправленными плечами, придерживая руками ягодицы. После чего девушка сфотографировалась спиной к объективу, чтобы показать целлюлит на бедрах и ягодицах.