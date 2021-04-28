Женщина разоблачила выгодные для фигуры позы блогеров на фото

Британская модель и блогерша разоблачила выгодные для внешности позы блогеров, которыми они пользуются для фотографий в социальных сетях. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

Телезвезда Джорджи Кларк (Georgie Clarke) регулярно публикует коллажи, на которых демонстрирует, как ее фигура выглядит с разных ракурсов съемки. Так, например, на одном из кадров она позирует в нижнем белье с ровной осанкой, повернувшись спиной к камере. Такая поза позволила девушке выглядеть стройнее и скрыть недостатки своего тела.

В то же время на соседнем снимке британка запечатлена в расслабленной позе, из-за чего на ее ягодицах и бедрах виден целлюлит. Аналогичным образом Кларк показала подписчикам, что, прогнувшись в спине, можно сделать живот более плоским.

В описаниях к постам Кларк объясняет, что делится фотографиями своего тела, чтобы раскрыть поклонникам правду об обманчивых снимках, которые блогеры размещают в своих социальных сетях. По мнению героини материала, отфотошопленные кадры пагубно сказываются на самооценке людей.

«Для фотографии слева мне пришлось найти подходящее освещение, ракурс, напрячь ягодицы, встать на носочки, втянуть живот и задержать дыхание. При этом для изображения справа я просто улыбнулась и расслабилась, — написала Кларк. — Я считаю, что обе фотографии подходят для моего Instagram, и обе показывают мои реальную личность».

В июле 2020 года россиянка продемонстрировала разницу между реальной внешностью знаменитостей и их селфи в соцсетях. Администратор паблика Beauty False разоблачает звезд с помощью коллажей, на которых демонстрирует их снимки с ретушью и без нее. Так, например, она опубликовала кадры супермоделей Беллы Хадид, Хейли Бибер и Кендалл Дженнер.