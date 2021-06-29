Модель раскрыла секрет узкой талии блогеров на снимках в соцсетях

Британская модель и блогерша раскрыла секретную позу, которую используют ее коллеги для снимков в социальных сетях. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram.

Телезвезда Джорджи Кларк (Georgie Clarke) регулярно публикует коллажи, на которых демонстрирует, как ее фигура выглядит с разных ракурсов съемки. Так, например, на одном из кадров она показала, как с помощью правильной позы и освещения добиться узкой талии. Манекенщица сфотографировалась в зеркало в белом кроп-топе и голубых плавках в клетку, придерживая их боковые части руками и скрестив ноги.

В то же время на соседнем снимке знаменитость запечатлена в расслабленной позе, из-за чего ее живот и ягодицы выглядят крупнее. По словам Кларк, на первом кадре она напрягла пресс, задержала дыхание и отклонила корпус назад. Также кисти закрыли боковые части живота, за счет чего ее талия стала визуально уже.

«Не все, что вы видите в соцсетях, соответствует реальной жизни. Поэтому, когда будете позировать подобным образом, убедитесь, что ваш вид на фото не вызовет у вас комплексов», — подписала публикацию модель, которая набрала больше 24 тысяч лайков.

Ранее Джорджи Кларк показала целлюлит на фото и призвала отказаться от сокрытия недостатков. Сначала она попозировала лицом к камере с ровной осанкой и расправленными плечами, придерживая руками ягодицы. После чего девушка сфотографировалась спиной к объективу, чтобы показать целлюлит на бедрах и ягодицах.