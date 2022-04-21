Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Минобороны сообщило о провокации украинских боевиков с машинами со знаком Z

Минобороны: Украина провела провокацию в Николаевской области с автомобилями со знаком Z

Фото: Stringer / Reuters

Украинские военные совершили провокацию в поселке Воскресенское Николаевской области с целью обвинения российских военнослужащих. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

По его словам, специалисты информационно-психологических операций, действуя по поручению командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели постановочную съемку «актов мародерства», которые якобы совершили российские военные в отношении мирных граждан. В частности, переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады теробороны демонстративно грабили частные дома и осуществляли фото- и видеосъемку происходящего на смартфоны.

Для данной провокации также использовались автомобили со знаком Z, предупредил Мизинцев.

Ранее Минобороны предупредило о готовящейся провокации Службы безопасности Украины (СБУ) с расстрелом мирных жителей в Одесской области. По данным ведомства, планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих, а также произвести демонстративный расстрел местных жителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о взятии Мариуполя
В Мосгазе рассказали о правилах безопасности перед майскими праздниками
Бывший чиновник Пентагона заявил о технологическом отставании армии США
США отказались раскрывать данные попавших под визовые ограничения россиян
Названо число эвакуированных в Россию жителей Украины и Донбасса
Минздрав утвердил новый порядок диспансеризации взрослых
Минобороны сообщило о провокации украинских боевиков с машинами со знаком Z
Минобороны сообщило о привлечении СБУ бандитов для запугивания граждан
В G20 подтвердили приглашение Путина на саммит
В Совфеде прокомментировали решение Путина отменить штурм «Азовстали»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.