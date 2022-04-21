Минобороны сообщило о провокации украинских боевиков с машинами со знаком Z

Минобороны: Украина провела провокацию в Николаевской области с автомобилями со знаком Z

Украинские военные совершили провокацию в поселке Воскресенское Николаевской области с целью обвинения российских военнослужащих. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости.

По его словам, специалисты информационно-психологических операций, действуя по поручению командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели постановочную съемку «актов мародерства», которые якобы совершили российские военные в отношении мирных граждан. В частности, переодетые в российскую форму боевики 191-го батальона 123-й бригады теробороны демонстративно грабили частные дома и осуществляли фото- и видеосъемку происходящего на смартфоны.

Для данной провокации также использовались автомобили со знаком Z, предупредил Мизинцев.

Ранее Минобороны предупредило о готовящейся провокации Службы безопасности Украины (СБУ) с расстрелом мирных жителей в Одесской области. По данным ведомства, планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих, а также произвести демонстративный расстрел местных жителей.