Минобороны обвинило СБУ в подготовке провокации в Одесской области

Минобороны России сообщило о подготовке СБУ провокаций в Одесской области

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию для обвинения российских военнослужащих в военных преступлениях с уничтожением мирных жителей в Одесской области, говорится в сообщении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине.

По данным Минобороны, в ближайшее время планируется переодеть одно из подразделений СБУ в форму российских военнослужащих, а также произвести демонстративный расстрел местных жителей.

«Обращаемся ко всем военнослужащим ВСУ и иностранным наемникам — при циничном отношении киевских властей всех вас ждет незавидная участь», — говорится в сообщении.

Россия, согласно заявлению ведомства, гарантирует каждому украинскому военнослужащему сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными, как это уже произошло с военнослужащими ВСУ, которые сдались в плен в Мариуполе.

Ранее в Минобороны сообщили, что националистические батальоны на Пасху собираются обстрелять храмы Украины и обвинить в этом Россию. Для провокаций в пасхальную ночь нацбатальоны сформировали 70 мобильных групп с минометами, уточнили в ведомстве.