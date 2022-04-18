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Минобороны обвинило нацбатальоны в подготовке обстрела храмов на Пасху

Минобороны: нацбатальоны хотят обстрелять храмы Украины на Пасху и обвинить в этом Россию

Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress.com

Националистические батальоны на Пасху собираются обстрелять храмы Украины и обвинить в этом Россию. О готовящейся провокации предупредил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев, его цитирует ТАСС.

По его словам, для провокаций в пасхальную ночь нацбатальоны сформировали 70 мобильных групп с минометами. Представитель Минобороны обратился к странам «цивилизованного Запада», предупредив их о том, что Россия имеет доказательства о готовящихся преступлениях Киева.

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«По имеющейся достоверной информации, киевский режим при поддержке ряда западных стран завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях», — уточнил Мизинцев.

15 апреля оборонное ведомство доложило о готовящейся Киевом провокации с постановочными съемками в Ирпене — именно для этого в городе вводится комендантский час и полная блокада, объяснил тогда Мизинцев. По его словам, в Ирпень смогут въезжать только представители силовых структур и «непонятные волонтеры».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. В Кремле в начале апреля заявили, что операция достигнет своих целей в обозримом будущем.

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Анастасия Шейкина
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