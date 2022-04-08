Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль понадеялся на завершение спецоперации на Украине в обозримом будущем

Песков заявил, что спецоперацию на Украине планируется завершить в обозримом будущем

Фото: Sergey Guneev / Reuters

Россия рассчитывает завершить спецоперацию на Украине в обозримом будущем, выразил на это надежду представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее 6 апреля пресс-секретарь российского лидера заявил, что Москва заинтересована в согласии президента Украины Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия. По его словам, именно от них зависит окончание специальной операции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил слова о потерях России в ходе спецоперации
Кремль прокомментировал исключение России из СПЧ ООН
В ДНР задержали сотрудника ОБСЕ
Кремль понадеялся на завершение спецоперации на Украине в обозримом будущем
Цены на еду в мире выросли до исторического рекорда
Экономист отреагировала на инициативу о продлении майских выходных
Названы российские аналоги иностранных соцсетей
Психолог назвал способ выжить в условиях нестабильности
Сапоги выше колена вновь вернулись в моду
Турчак посоветовал комментирующим спецоперацию чиновникам посетить Донбасс
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.