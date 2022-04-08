Кремль понадеялся на завершение спецоперации на Украине в обозримом будущем

Песков заявил, что спецоперацию на Украине планируется завершить в обозримом будущем

Россия рассчитывает завершить спецоперацию на Украине в обозримом будущем, выразил на это надежду представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее 6 апреля пресс-секретарь российского лидера заявил, что Москва заинтересована в согласии президента Украины Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия. По его словам, именно от них зависит окончание специальной операции.