Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названы самые уязвимые перед санкциями регионы России

РБК: промышленные регионы России названы самыми уязвимыми перед санкциями

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич назвала российские регионы с большой долей населения, занятого на обрабатывающих производствах, самыми уязвимыми перед санкциями Запада. Ее слова передает РБК.

Две трети промышленных производств приходятся на 16 регионов. Самая высокая доля занятых в обрабатывающих отраслях отмечена в Центральном федеральном округе (особенно во Владимирской и Калужской областях), в Поволжье, на Урале и на северо-западе страны.

Также в зоне риска, по мнению Зубаревич, находятся регионы с развитым машиностроением (Калужская, Тверская и Свердловская область). К ним руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова отнесла также Калининградскую и Ленинградскую области. Трудности предсказывают и регионам с большим количеством предприятий топливно-энергетического комплекса, нефтегазохимии и металлургии (это Кемеровская, Вологодская и Белгородская области).

Материалы по теме:
Крипта в законе. Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
Крипта в законе.Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
28 марта 2022
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта 2022

От запрета на импорт продукции целлюлозно-бумажной промышленности пострадают ориентированные на поставки в Европу Карелия и Архангельская область. Дальневосточные и сибирские регионы, у которых торговые связи с Китаем, пострадают в меньшей степени, уверена Анисимова.

Зубаревич добавила, что регионы с развитым сектором услуг и торговли тоже примут удар. Особенно высокий риск увольнений эксперт видит в Воронежской, Ивановской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской и Пензенской областях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери увеличилось
Россиянам дали совет насчет криптовалют
Названы вызывающие камни в почках пищевые привычки
Британия запретит ввоз ряда товаров из России
Россиянам дали советы по правильному выходу из поста
Чехия предупредила Китай об опасности тесного сотрудничества с Россией
Пожар в оборонном НИИ в Твери локализовали
Пилот раскрыл лучшее место для стремящихся первыми покинуть самолет
Убившему семью из четырех человек уроженцу Узбекистана дали пожизненный срок
Адвокат Чубайса подтвердил его неявку на суд по делу о краже имущества
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.