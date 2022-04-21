«Лукойл» нашел замену ушедшему на фоне санкций президенту

РБК: Вадим Воробьев назначен президентом «Лукойла» после ухода Вагита Алекперова

«Лукойл» нашел замену бывшему президенту и акционеру компании Вагиту Алекперову, ушедшему со своего поста на фоне санкций Великобритании, пишет РБК со ссылкой на источники.

По данным издания, временно исполняющим обязанности президента компании назначен первый исполнительный вице-президент и член правления Вадим Воробьев. Решение было принято на заседании совета директоров.

Ранее 21 апреля стало известно об уходе Алекперова с должности президента и из совета директоров «Лукойла». Незадолго до этого он попал под персональные санкции Великобритании.

Алекперов руководил «Лукойлом» с момента основания компании в 1993 году. На данный момент ему также принадлежат 3,12 процента акций, еще 5,43 процента — через фонды.