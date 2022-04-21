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Белый дом увидел поддержку армией Китая российских войск

В Белом доме заявили о прямой и косвенной поддержке армией Китая российских войск

Фото: William Philpott WP / ME / Reuters

Белый дом увидел признаки оказания китайской Народно-освободительной армией (НОАК) поддержки Вооруженных сил России. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Далип Сингх, передает ТАСС.

По мнению Вашингтона, поддержка оказывается как прямым, так и косвенным образом. При этом Сингх признал, что корпорации и банки Китая ведут себя более осторожно и не допускают прямого обхода западных санкций российскими компаниями.

Ранее Госдепартамент США предупредил Китай о том, что его ждут последствия со стороны Вашингтона и его союзников в случае военных поставок России и помощи Москве с обходом санкций.

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Ксения Назарова
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