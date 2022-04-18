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США пригрозили Китаю последствиями в случае военных поставок России

Госдеп США предупредил Китай о последствиях военных поставок России и помощи с санкциями

Фото: Aly Song / Reuters

Госдепартамент США предупредил Китай о том, что его ждут последствия со стороны Вашингтона и его союзников в случае военных поставок России и помощи Москве с обходом санкций. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс, передает РИА Новости.

По его словам, в Вашингтоне пристально следят за возможной помощью Москве со стороны Пекина. При этом Прайс отметил, что пока США не видели подобных военных поставок.

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Марина Совина
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