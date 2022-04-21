Нижегородцев угостят 200-килограммовым куличом и царь-пасхой

В Нижнем Новгороде приготовят 200-килограммовый кулич и царь-пасху

В Нижнем Новгороде в воскресенье, 24 апреля, состоится празднование Пасхи. Об этом сообщает портал «Открытый Нижний».

В Нижегородской митрополии рассказали, что в этот день все присутствующие на празднике смогут угоститься гигантскими куличом и пасхой.

Кулич весом 200 килограммов испекут пекари «Сормовского хлеба», который производит такие угощения уже больше 10 лет. Кулич создадут по старинному рецепту с применением опары, из большого количества яиц, масла, муки, изюма и сахара. Украсят символ праздника декоративными кондитерскими посыпками — цветочными веточками, сахарными бусинами и помадкой.

Пасху приготовят мастера из Ростова-на-Дону, которые создавали гигантские угощения с 2011 года. Их 1140-килограммовое угощение, сделанное для Москвы четыре года назад, попало в Книгу мировых рекордов Гиннеса. Лакомство для Нижнего Новгорода будет весить 370 килограммов.

Угощения-великаны будут освящены митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием в Благовещенском мужском монастыре в Нижнем Новгороде.