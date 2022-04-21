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Сыгравший Леню Голубкова актер обвинил Ельцина в краже денег россиян и крахе МММ

Сыгравший Леню Голубкова актер обвинил Ельцина в краже денег россиян и крахе МММ

Фото: Anatoly Lomohov / Globallookpress.com

Первый президент России Борис Ельцин виновен в том, что государство «ограбило» пирамиду МММ и привело ее к краху, считает актер Владимир Пермяков, сыгравший персонажа по имени Леня Голубков в популярных рекламных роликах финансовой организации. Об этом он рассказал в материале «Ленты.ру» к 15-летию со дня кончины первого президента.

По мнению Пермякова, интерес политика к МММ был вызван пустой казной государства и необходимостью найти средства на предвыборную кампанию 1996 года.

«Ельцин вместе с [председателем правительства России Виктором] Черномырдиным утопили МММ, — сказал актер. — Им нужны были деньги на выборы, а казна пустая, страна в долгах как в шелках. Критикуя МММ, они раскрутили ГКО (Государственные краткосрочные облигации, которые выпускало Министерство финансов. — «Лента.ру»). Говорили: "Кому вы верите, проходимцу Мавроди или государству? Если хотите быть богатыми и счастливыми, несите деньги сюда". Народ поверил и понес. Они несколько месяцев покрутили, набрали и присвоили деньги. А перед этим ограбили "МММ"».

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Пермяков высказал уверенность, что к идее, как «ограбить свой народ», Ельцин не смог бы прийти самостоятельно — ее президенту «кто-то посоветовал».

Пирамида МММ Сергея Мавроди просуществовала с 1994 по 1997 годы, однако фактически деятельность финансовая организация прекратила в том же 1994 году. Свои облигации пирамида на фоне интереса к инвестициям позиционировала как «акции для бедных». Для привлечения новых вкладчиков МММ запустила серию рекламных роликов, в которых персонаж Леня Голубков рассказывал россиянам о своем постепенном обогащении — якобы благодаря МММ он купил жене сапоги и шубу, затем заявлял, что заработал на новую мебель, машину и дом.

В 1994 году в офис МММ нагрянул с обыском ОМОН. Обнаруженные там наличные деньги — почти 50 миллиардов рублей — были изъяты в пользу бюджета. Мавроди утверждал, что на самом деле у компании изъяли гораздо больше денег — по его словам, из офиса вывезли 17 груженых купюрами КамАЗов.

После краха МММ Мавроди отбыл тюремный срок за неуплату налогов, безуспешно пытался возродить пирамиду и умер в 2018 году на автобусной остановке.

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Валерий Розенберг
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