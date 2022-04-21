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Макрон допустил гражданскую войну во Франции из-за предложения Ле Пен

Макрон заявил, что идея Ле Пен о запрете на хиджаб приведет к гражданской войне во Франции

Фото: Reuters

Действующий президент Франции и кандидат на пост главы государства Эммануэль Макрон заявил, что запрет на ношение хиджаба в общественных местах, который поддерживает его конкурент Марин Ле Пен, приведет к конфликту в стране, сообщает РИА Новости.

Во время телевизионных дебатов с Макроном перед вторым туром президентских выборов Лен Пен заявила, что борется не с исламом, а «с исламистской идеологией, которая стремится навязать религиозный закон, называемый шариатом». Она подчеркнула, что поддерживает предложение о запрете на ношение хиджаба — «униформы, насаждаемой исламистами» —в публичных местах.

В свою очередь Макрон заявил, что Ле Пен смешивает такие понятия, как религиозные символы, терроризм и исламизм. Он допустил, что идея Ле Пен о запрете на хиджаб приведет к гражданской войне во Франции.

«Вы спровоцируете гражданскую войну, если сделаете это... Вы предлагаете, чтобы Франция стала первой страной в мире, которая запретит религиозный символ в общественных местах. Это очень серьезно», — подчеркнул лидер страны.

В ходе дебатов Ле Пен выступила против эмбарго на поставки нефти и газа из России. В свою очередь Макрон назвал идею соперницы огромной ошибкой и добавил, что «реформа европейского рынка не происходит за месяц».

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Марина Совина
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