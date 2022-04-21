У «Яндекса» не осталось денег на погашение облигаций

«Яндекс» отозвал прогноз по выручке и признал нехватку средств на погашение облигаций

На фоне текущих проблем в российской экономике «Яндекс» отозвал свой прогноз по выручке на 2022 год в 490-500 миллиардов рублей. Компания признала, что продолжительный спад существенно ухудшит ее финансовое положение, а также отказалась предоставить какие-либо прогнозные комментарии. Об этом со ссылкой на официальное заявление «Яндекса» пишет ТАСС.

В компании напомнили, что из-за приостановки торгов на американской бирже Nasdaq держатели конвертируемых облигаций на 1,25 миллиарда долларов со сроком погашения в 2025 году имеют право потребовать выкупа ценных бумаг от эмитента по номиналу. Однако денег на эти цели у «Яндекса» не осталось.

В настоящее время компания обсуждает с комитетом держателей облигаций возможную реструктуризацию обязательств. В то же время компания не может дать каких-либо сроков появления у нее средств или гарантий вероятного успеха переговоров.

В пресс-службе напомнили, что «Яндексу» пришлось приостановить или сократить многие запланированные инвестиции в России или за рубежом, на компанию влияют многочисленные санкции, снижение курса рубля и ухудшение потребительских настроений.

На фоне этого сообщения акции компании упали на 1 процент, до 1770 рублей. Инвесторы умеренно отреагировали на отзыв прогноза, поскольку негативный тренд уже заложен в стоимость компании.