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Продолжающая работать 101-летняя женщина раскрыла секрет сохранения остроты ума

KTTV: 101-летняя Дезире Энгель назвала игру «Эрудит» главной причиной своего долголетия

Кадр: FOX 11

Жительница США, отметившая 101-й день рождения и продолжающая работать, поделилась секретом долголетия и раскрыла способ сохранить остроту ума. Об этом сообщает KTTV.

Дезире Энгель, живущая в городе Анахайм, штат Калифорния, родилась в Европе, но вместе с мужем перебралась в Америку во время Второй мировой войны, спасаясь от нацистов. Женщина стала матерью троих детей, а сейчас у нее семь внуков и семь правнуков. Несмотря на солидный возраст, она живет в собственном доме и продолжает работать — дает частные уроки скульптуры.

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В честь дня рождения 101-летняя американка устроила встречу для родных и друзей в своем любимом клубе игроков в скрэббл — настольную игру на составление слов, известную в России под названием «Эрудит». Именно скрэббл женщина назвала главной причиной своего долголетия и ясности ума. «Благодаря этому мозги продолжают работать. Хотите, вас научу?» — обратилась именинница к журналистам.

Кроме того, Энгель рассказала, что всегда старалась получать удовольствие от жизни и извлекать пользу даже из неприятных событий. «Если жизнь дает тебе только лимоны — делай лимонад. Это моя мантра», — пошутила долгожительница.

Ранее 101-летняя жительница американского города Тамаква раскрыла неожиданный секрет своего долголетия. Она считает, что прожила так долго, потому что не мыла руки в детстве.

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Никита Савин
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