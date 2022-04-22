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Российский фондовый рынок закрылся снижением

Торги на фондовом рынке 22 апреля закрылись снижением основных индексов

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Торги на российском фондовом рынке в пятницу, 22 апреля, завершились снижением основных индексов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К закрытию основной сессии индекс Мосбиржи опустился на 1,71 процента, РТС потерял 3,45 процента. По итогам пятницы курс доллара вырос на 66,5 копейки, до 75,45 рубля, евро снизился на пять копеек, до 80,15 рубля.

В плюсе удержались акции «Русснефти» (+19,43 процента), «М.Видео» (+2,39 процента), «Роснефти» (+2,19 процента), «Распадской» (+1,56 процента), «Северстали» (+1,51 процента), «Яндекса» (+1,40 процента). В красной зоне — бумаги «Самолета» (-11,91 процента), TCS (-6,88 процента), «Полиметалла» (-5,24 процента), OZON (-4,99 процента), «Лукойла» (-4,42 процента), Fix Price (-3,67 процента).

Цены на нефть снижаются, но остаются выше 100 долларов за баррель. Brent торгуется на уровне 106,5 доллара, а WTI — 102 доллара.

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Платон Щукин
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