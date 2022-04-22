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Российский фондовый рынок открылся снижением

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,38 процента

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

На открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 22 апреля, российский фондовый рынок снижается. Индекс Мосбиржи опустился на 0,38 процента, до 2262 пункта, индекс РТС — на 0,41 процента, до 958 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

Доллар снижается на 1,2 процента, опустившись ниже 74 рублей, евро растет на 1,4 процента, до 86,1 рубля.

Большая часть «голубых фишек» Мосбиржи снижается. Лучший рост показывают акции «Новатэка» (плюс 0,9 процента, 1007,8 рубля), «Русала» (плюс 0,61 процента, 65 рублей) и ММК (плюс 0,17 процента, 41,77 рубля). Сильнее других падает «Яндекс» (минус 2,66 процента, до 1602,2 рубля), «Татнефть» (минус 2,49 процента, до 341,3 рубля) и «ФосАгро» (минус 1,9 процента, до 6968 рубля).

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Платон Щукин
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