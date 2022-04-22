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ЦБ выявил манипуляции на бирже через Telegram

ЦБ разоблачил манипуляции на биржевых торгах через Telegram

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Центробанк выявил попытки манипуляции котировками на организованных биржевых торгах через Telegram, говорится в сообщении на сайте регулятора.

По данным ЦБ, с 3 по 5 марта 2021 года трейдеры организовали в мессенджере «информационные кампании, направленные на создание волатильности на рынках акций и привлечение частных инвесторов к определенным сделкам».

Организаторы публиковали инструкции, в которых были указаны инструмент, целевая цена покупки и время совершения сделки. В качестве рекомендуемых для приобретения бумаг указывались акции компаний «ГИТ», «Пермьэнергосбыт» и «Россети Юг».

На организаторов схемы, известной как pump-and-dump, наложены штрафы. Также им выданы предписания о недопустимости совершения манипулятивных действий в будущем. Также ЦБ утверждает, что действия недобросовестных трейдеров привели к «существенным отклонениям объемов торгов акциями» и к убыткам частных инвесторов, размер которых не называется.

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Платон Щукин
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ЦБ выявил манипуляции на бирже через Telegram
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