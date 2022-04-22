Минобороны сообщило об уничтожении ракетными ударами зенитного комплекса «Бук»

Минобороны России сообщило, что ракетным ударом уничтожен зенитный комплекс ВСУ «Бук-М1»

Ракетным ударом российских войск был уничтожен зенитный комплекс Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Бук-М1». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Комплекс дислоцировался на полевом аэродроме в районе населенного пункта Барвенково. Там же были уничтожены вертолет Ми-8 и средства радиоэлектронной борьбы.

Помимо этих объектов, ударом были поражены скопление украинской военной техники и артиллерийская батарея с личным составом.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о захвате в районе Харькова крупного склада, на котором находилось несколько тысяч тонн различных боеприпасов для артиллерии, минометов и систем залпового огня.

