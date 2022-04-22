Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило об уничтожении ракетными ударами зенитного комплекса «Бук»

Минобороны России сообщило, что ракетным ударом уничтожен зенитный комплекс ВСУ «Бук-М1»

Фото: РИА Новости

Ракетным ударом российских войск был уничтожен зенитный комплекс Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Бук-М1». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Комплекс дислоцировался на полевом аэродроме в районе населенного пункта Барвенково. Там же были уничтожены вертолет Ми-8 и средства радиоэлектронной борьбы.

Помимо этих объектов, ударом были поражены скопление украинской военной техники и артиллерийская батарея с личным составом.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о захвате в районе Харькова крупного склада, на котором находилось несколько тысяч тонн различных боеприпасов для артиллерии, минометов и систем залпового огня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль арсенал ВСУ с тоннами боеприпасов
Крупнейший производитель пальмового масла прекратит поставки за рубеж
Эндокринолог перечислила симптомы-предвестники климакса и способы их облегчения
Стало известно о темах визита генсека ООН в Москву
На Android-смартфонах запретят записывать звонки
Белоруссия прекратила подачу электроэнергии на объекты Чернобыльской АЭС
Мужчина с внешностью Кена превратился в «живую Барби» и показал тело без одежды
Российский полицейский стал членом АУЕ и снабжал заключенных телефонами
Туристы на Багамах закормили экзотических животных сладким и взволновали ученых
Древние костры оказались центром зарождения искусства
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.