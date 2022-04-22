В РЖД объявили о запуске дополнительных поездов на юг России летом

РЖД запустит 85 дополнительных поездов летом по востребованным направлениям юга России

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) объявило о запуске на летний период 85 дополнительных поездов по самым востребованным южным направлениям страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Чтобы все смогли уехать, назначили 112 пар сезонных летних поездов из различных регионов в дополнение к 480 парам круглогодичных. Из них 85 — на юг», — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего дополнительных рейсов назначено в Анапу. По данному направлению будут курсировать 37 составов. В Адлер отправится 31 поезд, в Новороссийских — 13, в Кисловодск и Ейск — по два.

Ранее россиянам назвали стоимость самых бюджетных билетов на поезд в период майских праздников. Так, приобрести билет с отправлением из Москвы менее чем за тысячу рублей можно по 24 направлениям в 12 регионов.