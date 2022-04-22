Российский художник описал эпизод со спящим Ельциным, водкой и чипсами

Российский художник-акционист Бренер описал эпизод со спящим Ельциным, водкой и чипсами

Российский художник-акционист Александр Бренер описал эпизод из своей жизни, когда он якобы застал действующего на тот момент президента России Бориса Ельцина спящим в комнате с известным галеристом, водкой и чипсами. Об этом он рассказал в материале «Ленты.ру» к 15-летию со дня кончины первого российского президента.

По словам Бренера, он решил посетить неназванного галериста, чтобы попросить у него денег, и застал в гостях у того Ельцина в окружении «челяди». Художник рассказал, что галерист решил произвести на него впечатление и показать, что тот ведет знакомство со столь крупными политическими фигурами.

«Видимо, он захотел произвести на меня впечатление: у него сидел сам президент России! — рассказал Бренер. — Перед ними на столе стояла бутылка водки, минералка и чипсы в вазе. Галерист стал грубо выпроваживать меня, схватив за плечи. А Ельцин все это время молчал, повесив голову на грудь и посапывая, как большая тяжелая животина».

Художник предположил, что Ельцин мог так же проспать все свое президентство «без необходимости что-либо делать или думать». Он также поставил политику в вину тот факт, что тот «расплодил» современных художников, которые были вынуждены просить финансовой поддержки у спонсоров. Кроме того, он припомнил первому президенту жестокость и нищету 1990-х и «грязную войну» в Чечне.

«Есть люди, не предназначенные для того, чтобы приносить пользу. Борис Ельцин, несомненно, относился к числу таких людей», — уверен Бренер.

Александр Бренер — писатель, художник и акционист. В 1995-м он поднялся на Лобное место у Кремля в трусах и боксерских перчатках и кричал «Ельцин, выходи!», призывая президента ответить за войну в Чечне. Другими вызвавшими общественный резонанс перформансами Бренера стали мастурбация на вышке бассейна, на месте которого ранее располагался храм Христа Спасителя, и нанесение знака доллара на картину Казимира Малевича в Стеделийк-музее Амстердама. За последнюю акцию художника приговорили к пяти месяцам тюремного заключения.