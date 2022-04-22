Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Знакомая убившей своих детей россиянки рассказала о ней

Знакомая убившей своих детей под Воронежом назвала ее малообщительной и непьющей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Односельчанка 28-летней женщины, которая подозревается в убийстве своих детей в селе Терновка Воронежской области, рассказала о ней. По словам знакомой, женщина сирота, а ее брат недавно вышел из колонии, пишет «Газета.ru».

«Сама она сирота, ей дали квартиру. Жили они бедно, муж (отец детей — прим. «Ленты.ру») от них ушел, живет в другом селе, но детей навещал. Брат недавно вышел из тюрьмы», — пояснила женщина.

Знакомая также рассказала, что подозреваемая была малообщительной и непьющей. Дети ее выглядели не забитыми и активными. Мать их никогда не била и, по словам односельчанки, даже ни разу не повышала на них голос. При этом она нигде не работала, только какое-то время мыла полы в местном кафе.

«Я предполагаю, что жила она на пособия, отец детей приезжал, продукты, одежду детям покупал», — добавила собеседница издания.

Об убийстве мальчиков семи и восьми лет стало известно 22 апреля. Подозреваемыми являются 28-летняя мать детей и ее 32-летний брат, которые на данный момент задержаны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль арсенал ВСУ с тоннами боеприпасов
Нидерланды назвали сроки отказа от российских нефти и газа
Путин примет в Москве генсека ООН
Российский фондовый рынок закрылся снижением
Россиянка покусала и побила полицейских и получила срок
Еще одна европейская пляжная страна смягчила ковидные ограничения для туристов
Европу призвали отказаться от бензина
Невролог перечислила симптомы опасной головной боли
Россиянам перечислили подходящие заграничные направления для летнего отдыха
Стало известно о подготовке Евросоюзом новых санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.