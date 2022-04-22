Знакомая убившей своих детей россиянки рассказала о ней

Знакомая убившей своих детей под Воронежом назвала ее малообщительной и непьющей

Односельчанка 28-летней женщины, которая подозревается в убийстве своих детей в селе Терновка Воронежской области, рассказала о ней. По словам знакомой, женщина сирота, а ее брат недавно вышел из колонии, пишет «Газета.ru».

«Сама она сирота, ей дали квартиру. Жили они бедно, муж (отец детей — прим. «Ленты.ру») от них ушел, живет в другом селе, но детей навещал. Брат недавно вышел из тюрьмы», — пояснила женщина.

Знакомая также рассказала, что подозреваемая была малообщительной и непьющей. Дети ее выглядели не забитыми и активными. Мать их никогда не била и, по словам односельчанки, даже ни разу не повышала на них голос. При этом она нигде не работала, только какое-то время мыла полы в местном кафе.

«Я предполагаю, что жила она на пособия, отец детей приезжал, продукты, одежду детям покупал», — добавила собеседница издания.

Об убийстве мальчиков семи и восьми лет стало известно 22 апреля. Подозреваемыми являются 28-летняя мать детей и ее 32-летний брат, которые на данный момент задержаны.