В российской филармонии исполнили Чайковского на церковных колоколах

В Новосибирской филармонии исполнили произведения Чайковского на церковных колоколах

В филармонии Новосибирска прошел концерт, в ходе которого музыканты исполнили произведения русского композитора Петра Чайковского на церковных колоколах. Об этом сообщает KP.RU.

Как отмечается, гала-концерт прошел в филармонии российского города в рамках фестиваля «Сибирские валторновые дни». Для выступления выпускницы Новосибирской школы звонарей Елены Коломиец на сцену вывезли большую церковную звонницу — музыкальный инструмент из колоколов. Она исполнила увертюру Чайковского «1812 год».

«Колокол был отлит еще в начале 2000-х годов по инициативе народного артиста России Игоря Юдина. На звоннице отмечен образ Богородицы Казанской и надпись "Хоровое вече Сибири". Это самые настоящие русские церковные колокола, которые используются в классических произведениях», — рассказал изданию заместитель руководителя Сибирского центра колокольного искусства Алексей Талашкин.

Он также выразил надежду на то, что хотя пока произведения, в которых используется звонница, звучат на концертах довольно редко, в будущем ситуация изменится.