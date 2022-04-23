Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посол России обвинил Запад в попытках замаскировать свои грехи

Посол Степанов назвал линию на очернение России попыткой Запада замаскировать свои грехи
Олег Степанов

Олег Степанов . Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Посол России в Канаде Олег Степанов назвал линию на очернение Москвы попыткой Запада замаскировать свои грехи. Об этом сообщает РИА Новости.

Степанов написал в ответ на статью в одной из канадских газет, в которой автор обвинил советских солдат в жестоком обращении с гражданским населением в годы Великой Отечественной войны и российские силы в ходе спецоперации на Украине.

Посол России обвинил западные государства в желании освободиться от чувства вины за собственное темное прошлое. По его словам, очернение российской стороны проистекает не только из стратегических потребностей пропаганды и информационной войны. «Демонизируя нас, Запад пытается избавиться от стыда, который он чувствует, смотря на собственное отражение в зеркале», — отметил он.

Материалы по теме:
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз. Какую роль в этом играют США?
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз.Какую роль в этом играют США?
18 апреля 2022
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022

По его словам, он имеет ввиду «тотальный геноцид коренных народов того, что сейчас известно как Соединенные Штаты», а также «позорную и кровавую историю колониализма» Британской империи, частью которой являлась Канада.

Степанов заявил, что измышлением лжи о Красной армии занималась также «нацистская пропагандистская машина Геббельса». Он подчеркнул, что данную эстафету приняла военная разведка США и ЦРУ. По его словам, в России знают, что подобные обвинения и попытки их перенести на новые реалии являются историческим фейком.

Степанов добавил, что советские солдаты не просто сокрушили нацизм, но также смогли сохранить человечность и гуманизм. По его словам, они «нашли в себе силу простить непростительные преступления, совершенные Германией и другими странами, которые к ней примкнули, примириться в благородном стремлении не допустить повторения мировых войн».

В марте российский лидер Владимир Путин отметил, что странам Запада не нужна сильная Россия, они продолжают попытки расчленить страну. Глава государства заявил, что за действиями называемого коллективного Запада стоят враждебные геополитическое цели.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Еврокомиссия допустила оплату российского газа в рублях
Посол России заявил о серьезном упадке отношений с Италией
Медведев оценил шансы Европы «протянуть» без российского газа
Кадыров сообщил об отправке еще одного отряда добровольцев на Украину
Названо имя погибшего на крейсере «Москва»
США и ЕС рассмотрят способы снижения доходов России от поставок нефти в Евросоюз
Байден вновь протянул руку пустоте для рукопожатия
В России разрешили ввоз продукции Apple и Samsung без их разрешения
Раскрыта история первого визита Фиделя Кастро в Москву
Посол России обвинил Запад в попытках замаскировать свои грехи
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.