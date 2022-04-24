Обвиненный в харассменте канадский генерал уехал на Украину

В Канаде рассказали о генерале Кадье, уволившемся из армии и уехавшем на Украину

Генерал-лейтенант канадских вооруженных сил в отставке Тревор Кадье (Trevor Cadieu), которого подозревают в сексуальных домогательствах, сейчас находится на Украине. Об этом рассказывает издание Ottawa Citizen.

Отмечается, что генерал уволился из канадской армии 5 апреля, это подтвердили в министерстве обороны страны. Вскоре он уехал на Украину в качестве наемника. Согласно источникам издания, высшее военное руководство Канады было проинформировано о таком решении офицера.

Кадье уехал из Канады, несмотря на то, что ранее был обвинен в харассменте, и в отношении него ведется расследование. Отмечается, что служба расследований канадских вооруженных сил долго не могла связаться с генерал-лейтенантом. Сексуальные домогательства в отношении женщины-военнослужащего, в которых он обвиняется, могли иметь место еще в 1994 году. Кадье отрицал их, однако газета сообщает, что в прошлом году в электронном письме ей он якобы признал причиненный вред.

Предполагаемая жертва заявила, что не может поверить в то, что человеку, находящемуся под следствием, разрешили покинуть страну, и назвала это шоком. Она утверждает, что канадские вооруженные силы скрыли отставку Кадье от общественности.

В вооруженных силах подчеркнули, что увольнение Кадье из армии состоялось по всем надлежащим процедурам, а его комментировать его дальнейшие действия сочли неуместным. Ottawa Citizen добавляет, что в 2021 году Кадье собирались назначить командующим всей канадской армией, но, узнав об этом, возможная жертва харассмента обратилась в службу расследований, и из-за этих обвинений назначение не состоялось.

