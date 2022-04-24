В главном православном храме Мариуполя встретили Пасху

В Храме Покрова Божией Матери в Мариуполе встретили праздник Пасхи

В Храме Покрова Божией Матери, главном православном храме Мариуполя, встретили праздник Пасхи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самый большой православный храм Мариуполя, Храм Покрова Божией Матери, расположен в центре города на улице Соборная, рядом с Драмтеатром. Сейчас в храме волонтеры собирают для сбора и раздачи местным жителям гуманитарной помощи», — рассказала агентству участница добровольного отряда, доставляющего гуманитарную помощь жителям Мариуполя.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Министр обороны России Сергей Шойгу 21 апреля доложил Путину об освобождении Мариуполя.

