Российская авиация поразила 26 военных объектов Украины

Минобороны сообщило, что авиация ВКС России поразила 26 военных объектов ВСУ

Авиация ВКС России поразила 26 военных объектов Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В частности, был ликвидирован командно-наблюдательный пункт батальона, а также 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Кроме того, уничтожено до 150 военнослужащих и до 40 единиц бронетехники и автомобилей.

Отмечается, что всего с начала спецоперации уничтожен 141 самолет, 110 вертолетов, 551 БПЛА, 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков, 282 установки реактивных систем залпового огня, 1093 орудия полевой артиллерии и миномета.

О начале российской спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля.