Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российская авиация поразила 26 военных объектов Украины

Минобороны сообщило, что авиация ВКС России поразила 26 военных объектов ВСУ

Фото: РИА Новости

Авиация ВКС России поразила 26 военных объектов Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

В частности, был ликвидирован командно-наблюдательный пункт батальона, а также 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Кроме того, уничтожено до 150 военнослужащих и до 40 единиц бронетехники и автомобилей.

Отмечается, что всего с начала спецоперации уничтожен 141 самолет, 110 вертолетов, 551 БПЛА, 264 зенитных ракетных комплекса, 2496 танков, 282 установки реактивных систем залпового огня, 1093 орудия полевой артиллерии и миномета.

О начале российской спецоперации на территории Украины было объявлено 24 февраля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Лукашенко обратился к соседям Белоруссии словами «давайте жить дружно»
Швейцария наложила вето на реэкспорт боеприпасов на Украину
В России выявили 8446 случаев коронавируса за сутки
В Азербайджане сообщили о попытке прорыва через границу диверсантов из Армении
В московских церквях началась проверка после сообщения о минировании
Россиянин показал трюк с огнем и бросил горящую шину в зрителя
Минобороны опубликовало видео спасения раненого офицера ВСУ
В России рухнул спрос на элитные туры за рубеж
Во Франции местный житель напал с ножом на священника
Тайсон Фьюри намекнул на уход из бокса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.