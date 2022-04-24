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Михаил Романов поздравил православных верующих Петербурга с праздником Пасхи

Депутат от «Единой России» Михаил Романов поздравил православных Санкт-Петербурга с Пасхой

Фото: пресс-служба Михаила Романова

Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю, член фракции «Единой России» Михаил Романов поздравил всех православных Санкт-Петербурга с одним из самых главных церковных праздников — Светлой Пасхой.

В своем поздравлении Михаил Романов отметил, что день Воскресения Христова является источником сил и веры, обращает верующих к высоким нравственным ценностям, веками объединяющим наше общество.

«Для всех православных это самый великий и радостный день — праздник надежды, весны и духовного возрождения. Он призывает к обновлению, вселяет в нас надежду на торжество справедливости, побуждает к свершению добрых дел. Празднование Пасхи способствует единению людей, их духовному подъему и устремлению к идеалам добра и человеколюбия», — говорится в тексте.

Романов отметил усилия Русской православной церкви, которые сегодня, как и всегда, направлены на сохранение глубоких христианских традиций, утешение страждущих, укрепление веры.

«Мы все с признательностью отмечаем неустанную заботу священнослужителей Московского патриархата о нравственном здоровье общества, упрочнении мира и согласия, воспитании подрастающего поколения», — подчеркивается в тексте. Романов отметил, что во многом благодаря стараниям Русской православной церкви Пасху встречают по всей стране, практически в каждой российской семье.

«Свет долгожданного праздника приходит в наши храмы и дома и, что гораздо важнее, проникает в сердца людей, напоминая нам о том, как важны для человека любовь, милосердие и сострадание, и о том, что необходимо хранить мир — в собственной душе, в семье, в своей стране, на всем свете», — подчеркнул Романов.

Парламентарий пожелал православным, чтобы добрый праздник Пасхи принес в каждый дом и в каждую семью радость, согрел сердца теплотой общения с родными и близкими.

«Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья!» — говорится в поздравлении Романова.

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Татьяна Романова
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