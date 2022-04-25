Полицейский застрелил пытавшегося его задавить водителя Mercedes

В Дагестане полицейский застрелил водителя Mercedes, пытавшегося наехать на экипаж ППС

В Дагестане полицейский применил табельный пистолет для пресечения преступных действий водителя автомобиля Mercedes, пытавшегося скрыться, а затем наехать на экипаж патрульно-постовой службы (ППС). Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, утром 24 апреля на 825-м километре федеральной автодороги «Кавказ» правоохранители потребовали от нарушителя остановиться, но тот проигнорировал силовиков и стал скрываться. Когда сотрудники ППС попробовали ему помешать, водитель попытался наехать на одного из них.

Полицейский выстрелил и попал водителю в плечо. С огнестрельным ранением он был госпитализирован, а позже скончался в больнице. По факту гибели мужчины 2002 года рождения начата проверка.