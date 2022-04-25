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Стало известно о составе новой военной помощи США для Украины

Пентагон сообщил о планах отправить до конца апреля на Украину комплексы Stinger и Javelin

Фото: U.S. Air Force photo / Tech. Sgt. J.D. Strong II / Reuters

Пентагон отправит на Украину переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и другое сопутствующее военное оборудование. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны США в Twitter.

«Пилоты Военно-Воздушных сил США готовят груз с боеприпасами, содержащими зенитные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое оборудование, которое планируют отправить в Украину, на базе ВВС Дувр до конца апреля 2022 года», — говорится в сообщении.

О новом пакете военной помощи стало известно 21 апреля, об этом сообщил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме. По информации источников в правительстве, в составе нового пакета позднее на Украину будут также отправлены артиллерийские установки, ракетные системы дальнего радиуса действия и противокорабельные ракеты.

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Дмитрий Сотак
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