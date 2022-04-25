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В Ингушетии появится первая академия национального вида спорта

В Ингушетии построят академию национального вида спорта «Шод сан лат»

Фото: Shutterstock

В Ингушетии планируют построить первую академию национального вида спорта «Шодсанлат» и физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщил министр спорта Ингушетии Али Дошхоклоев, работы хотят завершить в 2023 году.

«Мы направили в Минспорта РФ документы по двум объектам, которые мы планируем построить в 2023 году в рамках непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы. Это ФОК с игровым залом в Барсуках и первая для нашего региона академия национального ингушского вида спорта "Шод сан лат" в Магасе», — рассказал он.

По словам министра, в республике также необходимо создать большое количество спортивных площадок и других профильных объектов для достижения поставленной президентом России задачи по увеличению доли систематически занимающихся спортом граждан до 55 процентов.

«Шод сан лат» в советские годы был возрожден и систематизирован профессором Магомед-Гиреем Сукиевым. Он создан на основе исторических воинских и спортивных традиций ингушского народа, включает в себя симбиоз ударной и бросковой техники.

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Варвара Кошечкина
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