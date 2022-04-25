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Во «ВКонтакте» появилась темная тема

«ВКонтакте» запустила темную тему в версии для компьютеров

Фото: Shutterstock

Одна из самых востребованных российскими пользователями функций появилась в версии «ВКонтакте» для компьютеров — темная тема. О запуске сообщается в пресс-релизе соцсети.

Отмечается, что с пониженным контрастом и темным фоном юзерам будет удобно пользоваться нужными сервисами при слабой освещенности — смотреть видео, листать ленту или общаться в мессенджере.

«С комфортом для глаз и без лишнего напряжения. А еще это просто красиво!» — указано в тексте.

Изображение: «ВКонтакте»

Известно, что переключить тему можно в меню — за аватаром в верхнем правом углу. Кроме темной и светлой можно выбрать системную тему: тогда «ВКонтакте» будет затемняться вместе с браузером или устройством, в зависимости от расписания в его настройках.

Темная тема доступна на любом устройстве — в мобильном приложении на iOS и Android, в версии для компьютеров (vk.com) и в мобильной версии (m.vk.com).

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Варвара Кошечкина
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