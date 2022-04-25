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Фильм открытия Каннского фестиваля «Z» решили переименовать

Режиссер Мишель Хазанавичус переименовал фильм открытия Каннского фестиваля «Z»

Кадр: Фильм «Coupé»

Фильм открытия 75-го Каннского кинофестиваля «Z» решили переименовать. Об этом сообщает Variety.

Режиссер зомби-комедии Мишель Хазанавичус переименовал ленту и назвал ее Coupé («Режь»). Это было сделано после обращения украинских кинематографистов, которые указали, что буква Z использовалась на пророссийских демонстрациях по всей Европе и стала символом специальной военной операции.

«Название, возможно, было забавным, когда я закончил работу над фильмом несколько месяцев назад, но сегодня это совсем не так, и мне невыносимо это осознавать. Мой фильм призван приносить радость, и я бы не хотел, чтобы он каким-либо образом ассоциировался с войной», — сказал Хазанавичус. Он отметил, что своим «скромным жестом» продемонстрировал поддержку украинскому народу.

Мировая премьера картины Coupé состоится 17 мая. В России проект, получивший название «Окончательный монтаж», планируют показать 19 мая. Он является французским ремейком японского фильма «Зомби одним планом!».

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Марина Погосян
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