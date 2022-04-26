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В России решили бороться с экономической теорией

Патрушев заявил, что в России прорабатывается привязка рубля к золоту и валютным ценностям

Фото: Uli Deck /  Globallookpress.com

В рамках борьбы с последствиями санкций в России прорабатывается создание финансовой системы, при которой стоимость рубля будет привязываться к золоту и валютным ценностям. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он уточнил, что такая идея предложена научным сообществом, сообщает ТАСС.

«В частности, предлагается определить стоимость рубля, который должен быть обеспечен как золотом, так и группой товаров, являющихся валютными ценностями, поставить курс рубля в соответствие реальному паритету покупательной способности», — сказал Патрушев.

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Один из журналистов ответил ему, что подобные идеи, по оценке ряда экспертов, идут вразрез с выводами экономической теории. На это секретарь Совбеза ответил так: «Они идут не вразрез с выводами экономической науки, а вразрез с выводами западных учебников экономики». При этом Патрушев подчеркнул, что Россия не выступает против рыночной экономики, но понимает, что Запад «позволяет другим странам быть его партнером только тогда, когда ему это выгодно». Иными словами, экономическая безопасность страны будет обеспечиваться с опорой «на внутренний потенциал страны, структурная перестройка национальной экономики на современной технологической основе».

По оценкам аналитиков S&P Global Market Intelligence, России потребуется 10 лет на то, чтобы восстановить экономику страны до уровня 2021 года на фоне санкций со стороны Запада. По их прогнозам, падение уровня ВВП в этом году в России составит 11,1 процента. В 2024 году эксперты ожидают рост показателя на 1,6 процента, а к 2026 году — на 1,9 процента. В то же время инфляция в этом году составит 17,8 процента, в 2023 году — 10 процентов, в 2024 году — 7,5 процента, а в 2026 году — уже 4,6 процента.

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Платон Щукин
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