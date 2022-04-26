Психолог научила россиян использовать плохие эмоции себе во благо

Психолог Хлевная заявила, что спортивная злость и печаль помогают в работе

Кандидат психологических наук Елена Хлевная научила россиян тому, как направить негативные эмоции в конструктивные и продуктивные действия и использовать «плохие» чувства себе во благо. Ее слова приводит Life.

Психолог напомнила о «спортивной злости» — чувстве, которое возникает не только во время занятий спортом, но и работой, бизнесом и при решении каких-либо задач в условиях стресса и азарта. «Когда человек устал, у него нет сил, стоит только разозлиться — и эта спортивная злость придает новые силы, становится хорошим импульсом. Печаль, как показывают исследования, помогает в аналитической работе», — рассказывает Хлевная.

Когда человек грустит, рассказывает специалист, его мозг детализирует информацию, и сотрудник становится очень внимательным, сосредоточенным и замечает мелкие нюансы в работе. При этом при попытках подавить негативные эмоции он тратит много усилий, пряча истинные чувства, говорит врач.

Когда это происходит во время деловых переговоров, подавляющий эмоции человек рискует пропустить важные нюансы, поскольку сосредоточен на внутренней проблеме. «Но если человек умеет интеллектуально обрабатывать информацию, которую он получает через эмоции, то, соответственно, он умеет осознать, где он может применить эту энергию», — заключила Хлевная.

Ранее врач-психиатр, доктор медицинских наук, профессор Жанна Гарданова перечислила семь последствий продолжительного стресса для здоровья. По ее словам, на фоне стресса могут развиться несколько опасных психосоматических заболеваний.