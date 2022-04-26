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Семья путешественников прибудет во Владивосток после кругосветки

Семья путешественников Клочковых на язте «Леди Мэри» прибудет во Владивосток

Фото: @travelyfamily.official

Во Владивосток в рамках е кругосветного плавания прибудет семья известных путешественников Клочковых на яхте «Леди Мэри». Об этом сообщает «Ридус».

По информации издания, яхта зайдет в акваторию приморской столицы 26 апреля и пришвартуется у пирса яхт-клуба «Семь футов».

Путешественники планируют завершить кругосветку автопробегом. В составе команды — Андрей и Марина Клочковы, а также их дочери Анастасия и Лада. Семья совершает кругосветное путешествие второй раз, ранее они отправились в самую южную в истории кругосветку.

За восемь лет на парусной яхте путешественники почти два раза обошли планету, побывали на всех материках и океанах.

Сейчас команда возвращается домой, в Горный Алтай.

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Варвара Кошечкина
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