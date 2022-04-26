В России завели дело на замкомандира бригады ВСУ за обстрел жителей ДНР

СКР возбудил дело против замкомандира бригады ВСУ Герасименко за обстрел жителей ДНР

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против заместителя командира 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Дмитрия Герасименко за обстрел мирного населения в ДНР. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование ведется по статье 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»). Помимо подполковника фигурантами дела являются неустановленные лица из числа военнослужащих этой бригады.

По данным следствия, 24 апреля Герасименко и его сослуживцы на подконтрольной им территории в населенных пунктах Водяное и Первомайское Донецкой Народной Республики (ДНР) провели прицельные артиллерийские обстрелы. В результате чего был ранен 71-летний житель Донецка, а также повреждения получили жилые дома.

Герасименко и другие украинские военнослужащие выполняли преступные приказы должностных лиц Министерства обороны Украины, которые нарушают нормы Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.