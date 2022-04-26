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В России завели дело на замкомандира бригады ВСУ за обстрел жителей ДНР

СКР возбудил дело против замкомандира бригады ВСУ Герасименко за обстрел жителей ДНР

Фото: Maxim Shemetov / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против заместителя командира 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Дмитрия Герасименко за обстрел мирного населения в ДНР. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Расследование ведется по статье 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»). Помимо подполковника фигурантами дела являются неустановленные лица из числа военнослужащих этой бригады.

По данным следствия, 24 апреля Герасименко и его сослуживцы на подконтрольной им территории в населенных пунктах Водяное и Первомайское Донецкой Народной Республики (ДНР) провели прицельные артиллерийские обстрелы. В результате чего был ранен 71-летний житель Донецка, а также повреждения получили жилые дома.

Герасименко и другие украинские военнослужащие выполняли преступные приказы должностных лиц Министерства обороны Украины, которые нарушают нормы Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Любовь Ширижик
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