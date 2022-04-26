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Россиянку задержали после обнаружения останков двух ее детей

Под Новосибирском задержали мать двух малышей, останки которых нашли за сараем

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новосибирской области 29-летнюю жительницу Коченевского района задержали после обнаружения останков двух ее новорожденных детей в селе Шагалово. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по региону Екатерина Петрушина.

Скелетированные останки малышей нашли 21 апреля в 17:00 за надворными постройками, расположенными рядом с жилым домом на Центральной улице. Было возбуждено дело по статье 105 («Убийство двух малолетних») УК РФ. После этого следователи допросили свыше 100 местных жителей и получили образцы слюны для сравнительного исследования у 181 человека.

В результате была установлена личность их предполагаемой матери. После предъявления собранных доказательств женщина призналась, что родила двоих детей, которые якобы не подавали признаков жизни, после чего отнесла их тела за сарай. Сейчас в СКР выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в селе Терновка Воронежской области обнаружили тела двоих детей, в убийстве которых заподозрили их родственников, мать и дядю, после чего фигурантов отправили в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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